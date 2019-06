Otter blijft tot en met Peking 2022 bondscoach van shorttrackers

Otter is al bondscoach sinds 2010 en onder zijn leiding is het Nederlandse shorttrack naar de wereldtop gegroeid. Met medailles op Europese en wereldkampioenschappen én Olympische Spelen als tastbaar bewijs. Suzanne Schulting won vorig jaar goud in Pyeongchang, Sjinkie Knegt brons. Beiden veroverden ook al wereldtitels.

,,Ik voel me bevoorrecht dat ik mag werken met deze groep topatleten, die allemaal 24/7 bezig zijn het beste uit zichzelf te halen”, zegt Otter. ,,Shorttrack leeft, de sport krijgt waardering in Nederland. Ik kan me geen mooier beroep voorstellen dan dit.”

Knegt

Otter werkt naar de Spelen van Peking toe met een groep van achttien shorttrackers, onder wie Sjinkie Knegt. De Fries is weer volop in training, meldt de KNSB. In januari liep Knegt zware brandwonden op door een ongeval met een houtkachel. Hij lag zeven weken in het ziekenhuis.