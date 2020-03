Oud-bokskampioen Roger Mayweather (58) overleden

Mayweather was een gerenommeerde naam in de bokswereld in de jaren ‘80 en ‘90. In twee verschillende gewichtsklassen veroverde hij in zijn 18-jarige carrière diverse wereldtitels bij verschillende boksbonden. In totaal vocht Mayweather 72 wedstrijden waarvan er 59 won en er dertien verloor.



Na zijn carrière als bokser ging hij als trainer aan de slag. De 13-jarige Floyd Mayweather junior nam hij in 2000 onder zijn hoede. Liefst twaalf jaar trainde hij de bekendste telg van de familie. Het overlijden van Roger is de tweede klap in korte tijd voor Floyd.