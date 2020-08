Oud-bondscoach Oltmans aan de slag bij Kampong

Roelant Oltmans is de nieuwe coach van de hockeyers van Kampong. De 66-jarige oud-bondscoach komt over uit Maleisië en tekent een contract voor meerdere jaren in Utrecht.

Bij Kampong wordt Oltmans de opvolger van Alexander Cox, die in januari aankondigde na acht seizoenen te stoppen als coach van de hoofdklasser. Cox leidde de Utrechters onder meer in 2017 naar de eerste landstitel in 32 jaar.



Kampong nam al begin dit jaar contact op met Oltmans, maar door de coronapandemie kwam de deal pas eind juli rond. De Noord-Hollander verbleef sinds de uitbraak van Covid-19 in Nederland en kreeg pas in juni toestemming van de autoriteiten om te vliegen naar Maleisië.

Imposante staat van dienst

Oltmans heeft een imposante staat van dienst in het hockey. Na vier landstitels bij Bloemendaal veroverde de coach in 1990 de wereldtitel met de Nederlandse hockeysters. Zes jaar later won hij met de Nederlandse mannen goud op de Olympische Spelen in Atlanta. In 1998 werd hij met de mannen ook wereldkampioen in Stadion Galgenwaard in Utrecht.

Na een uitstapje naar het voetbal – Oltmans was ruim drie jaar algemeen directeur van NAC Breda – keerde hij in 2003 terug in het internationale hockey als bondscoach van Pakistan. Twee jaar later werd hij opnieuw bondscoach van de Nederlandse hockeyers, maar daarmee werd hij alleen Europees kampioen (2007). Na de Olympische Spelen van 2008 in Peking (vierde) stopte hij.

Na functies bij sportkoepel NOC*NSF en hockeyclub Laren verkaste Oltmans in 2013 weer naar het buitenland. Hij was bondscoach in India, opnieuw Pakistan en Maleisië. Bij India werd hij in 2017 na twee jaar ontslagen, terwijl hij bij Pakistan na een half jaar opstapte. Sinds september 2018 was hij bondscoach van de Maleisische hockeyers.