Oud-hockeyinternational komt pas na carrière uit de kast

,,De omgeving was er totaal niet naar'', zegt de inmiddels gestopte De Greeff, die zijn zes interlands speelde in 2005 en 2006. ,,Ik voelde de warmte van het team, maar tegelijkertijd beoefende je wel topsport. Verliezers zijn homo's, dacht ik. Toen ik voor het Nederlands elftal ging spelen, was ik er helemaal zeker van dat ik het voor me zou houden. Een international kan gewoon niet homo zijn, dacht ik toen. Ik wilde het mijn teamgenoten niet aandoen.''



De hockeybond laat in een reactie weten het vervelend te vinden dat het De Greeff niet eerder lukte om binnen het hockey voor zijn homoseksualiteit uit te komen. ,,We hopen met campagnes voor anderen de drempel te verlagen. Zo zijn we 'Hockey voor iedereen' gestart, een campagne die draait om jezelf kunnen zijn, ongeacht bijvoorbeeld religie, huidskleur of seksuele voorkeur.''



De Greeff speelde tijdens zijn carrière voor Rotterdam, SCHC, Kampong en Klein Zwitserland.