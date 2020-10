Oud-profhonkballer Haeger schiet vriendin en daarna zichzelf dood

Het lichaam van Haeger werd aangetroffen op een pad in de Grand Canyon. Hij zou zichzelf met een kogel van het leven hebben beroofd. Volgens de politie schoot de oud-profhonkballer de dag ervoor zijn vriendin neer in hun appartement in Arizona.



Een kamergenote van Breed was getuige. Zij hoorde bij thuiskomst schoten en zag even later Haeger de kamer uitkomen met een pistool in zijn handen. Hij richtte het vuurwapen op de vrouw, maar zij wist te ontkomen en alarm te slaan.