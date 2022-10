Oud-wielrenster Roxane Knetemann loopt eerste marathon: ‘Uiteindelijk loop ik altijd tegen een muur op’

Kirsten Wild nu eens niet als deelnemer, maar als commenta­tor op het WK baanwiel­ren­nen: ‘Heel leuk, maar wel anders’

In twintig jaar baanwielrennen verzamelde ze liefst veertig medailles. Kirsten Wild (39) sloot vorig jaar haar prachtige carrière af. Ze ruilde de wielersport in voor een loopbaan als docent op het cios in Zwolle. Maar nu moet de school haar even missen, ze maakt haar debuut als co-commentator tijdens het WK baanwielrennen.

14 oktober