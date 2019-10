Overtuigende Hassan door naar halve finales 1.500 meter

Amerikaans antidoping­bu­reau: Sifan Hassan niet betrokken bij dopingzaak coach Salazar

15:43 In de dopingzaak tegen atletiekcoach Alberto Salazar zijn volgens Travis Tygart geen atleten betrokken die in actie komen bij de WK atletiek in Doha. Dat heeft het hoofd van het Amerikaanse antidopingbureau Usada in een interview met ZDF Sport Extra gezegd.