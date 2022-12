Overvol WK-programma schrikt Marrit Steenbergen niet meer af: ‘Het liefst zwem ik alles’

Oranje handbal­sters na zege op Montenegro al zeker van ticket voor WK 2023

De handbalsters hebben zich op het Europees kampioenschap in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro verzekerd van rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2023, dat in Noorwegen, Denemarken en Zweden wordt gehouden. Dat is het gevolg van de eindstanden in de twee poules in de hoofdronde.

17 november