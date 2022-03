Pacer | Het afstemmen van doelen en het omgaan met wedstrijdspanning

Nederland ook op tweede dag Paralympi­sche Spelen nog zonder medailles

Nederland heeft ook op de tweede dag van de Paralympische Spelen in China geen medailles kunnen pakken. De vijf alpineskiërs uit TeamNL kwamen in actie op de super-G, maar ze eindigden allemaal naast het podium. Het lukte ze een dag eerder ook niet om een medaille te pakken op de afdaling in Yanqing.

6 maart