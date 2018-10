'Papa' Zonderland een dag later naar WK in Doha

De Nederlandse turnploegen vertrekken donderdag naar Qatar, waar de mannen zondag hun podiumtraining hebben en donderdag 25 oktober in actie komen in de kwalificaties. Voor de vrouwen is dat steeds twee dagen later. Na overleg met bondscoach Bram van Bokhoven is besloten dat de Fries, olympisch kampioen in 2012 in Londen, nog een dag langer bij zijn vrouw en pasgeboren zoon mag blijven.