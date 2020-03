Papendal gesloten en bewaakt na ‘stiekeme’ trainingen

Schippers

„Atleten in Amerika, Jamaica enzovoort staan ook niet stil”, aldus de Utrechtse atlete op de Facebookpagina van Topatletieklive. „Maar nee, ook wij mogen niet trainen, die regel is voor iedereen gelijk. Mij geeft het erg veel onrust... Kun je je een beetje inleven? Vier jaar lang werken naar één wedstrijd en dan mag je ineens niet meer trainen, geen trainingen meer met je coach, geen krachttrainingen, alleen joggen door het bos. Het is allesbehalve ideaal, maar uiteindelijk gaat het om wereldbelangen op dit moment en moeten we er het beste van maken met zijn allen.”



Schippers is op Papendal niet over een hek geklommen of beschikt ze over een sleutel. Volgens de Zwitserse bondscoach Laurent Meuwly in de Volkskrant mogen de atleten gebruik maken van de faciliteiten. ,,Zolang we met groepjes van maximaal drie atleten werken.”



Zolang Nederland niet kiest voor complete isolatie, hopen de coaches de atletiekbaan op Papendal te kunnen blijven gebruiken. Assistent-coach Bram Peters: ,,De atletiekunie is er nu nog mee akkoord. We trainen soms ook op de atletiekbaan in Wageningen en grotendeels in de bossen. Natuurlijk is het maatschappelijk onverantwoord om in grote groepen te werken, we houden het klein. We zien het niet als een probleem, maar als een uitdaging. En wie verkouden is, blijft meteen thuis.”