Paralympiër Jetze Plat maakt favorietenrol waar en prolongeert goud op de triatlon

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, won bij de vorige de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro ook goud op dit onderdeel. Achenza moest toen ook genoegen nemen met het brons. Plat, die tijdens de openingsceremonie de Nederlandse vlag mocht dragen, heeft zijn zinnen gezet op drie gouden medailles deze Spelen. Hij komt nog in actie in de tijdrit en in de wegrace in het handbiken. Net als op de triatlon is hij op deze twee onderdelen ook wereldkampioen.