Paralympiërs stellen teleur op super-G

,,Bovenin ging het heel hard en heel goed. De sneeuw was ook lekker. Alleen, ik maakte een foutje waardoor ik buiten de ideale lijn kwam en dat kostte me veel tijd'', keek zitskiër Kampschreur terug. ,,Maar ik zou het vervelender vinden als ik perfect had geskied en zo was geëindigd. Nu weet ik wat ik anders moet doen op de supercombi dinsdag.''



Ook voor Jochemsen volgen nog kansen maar zij had zich er, op basis van haar successen onlangs in de wereldbeker op de afdaling en super-G, meer van voorgesteld. ,,Ik heb het niet goed aangepakt”, baalde de 32-jarige Jochemsen in het Jeongson Alpine Center. ,,Mijn focus lag op het vasthouden van de juiste lijn, maar ik heb niet genoeg aangevallen. Toen ik over de finish kwam voelde ik dat ik meer had kunnen geven.''