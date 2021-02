Pau Gasol wil nog niets weten van terugkeer naar Barcelona

Waterpo­loërs verliezen nipt van Rusland en treffen nu Montenegro

18 februari De Nederlandse waterpoloërs stuiten in de kwartfinales van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam op het sterke Montenegro, de winnaar van poule A. Dat is het gevolg van de nipte nederlaag die Oranje vanavond leed tegen Rusland in het laatste groepsduel in poule B. De formatie van bondscoach Harry van der Meer verloor met 11-10 en eindigde daardoor als vierde in de poule.