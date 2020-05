Paumen de ultieme leider, Aymar een geweldige solist

Wie is de beste ooit?Echte sport is er nauwelijks, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. Wie is de beste hockeyster aller tijden? Rik Spekenbrink gaat voor Maartje Paumen, Natasja Weber kiest de Argentijnse Luciana Aymar.

Natasja: ,,Een makkie. Luciana Aymar is de beste hockeyster ooit. Tussen 2001 en 2013 werd ze acht keer verkozen tot de beste hockeyster van de wereld. Ongeëvenaard.”

Rik: ,,Je weet dat hockey een teamsport is, beste collega? Die eretitel tel ik amper mee. Denk dat Aymar ze met alle liefde ruilt voor één gouden olympische medaille. Daar heeft Maartje Paumen er twee van. Hadden er drie moeten zijn, maar goed.”

Natasja: ,,Ik zag Aymar voor het eerst spelen op de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Haar verfijnde techniek, indrukwekkende dribbels, haar snelheid op de eerste meters en dan een lange rush afmaken met een hard backhandschot. Een lust voor het oog.”

Rik: ,,Tuurlijk, Aymar kon grandioos hockeyen. Maar mijn eerste live herinnering aan haar is meteen de meest treffende. Het was de finale van de Champions Trophy in 2011. Argentinië kwam in Amsterdam op 0-3. En toen werd Maartje boos. In haar eentje nam ze Oranje op sleeptouw. 3-3, drie keer Paumen. Strafballen. Paumen scoorde, Aymar miste, klaar.”

Natasja: ,,Een grote smet op Aymars carrière is inderdaad dat ze nooit olympisch goud heeft gewonnen. In 2000 verloor Argentinië in de finale van Australië en in 2012 van Nederland. Aymar was op de Spelen van Londen uitverkoren om de Argentijnse vlag te dragen. Ze was al 35 jaar en dit moest de kroon op haar indrukwekkende carrière worden. Maar de Argentijnse ploeg was in Londen veel te afhankelijk van Aymar. In de finale speelde Eva de Goede haar helemaal uit de wedstrijd en Nederland won met 2-0.”

Rik: ,,En wie maakte de tweede? Precies. Opstaan als het er écht om gaat, dat tekent de topper. Bij Paumen wist je: een strafcorner in de laatste minuut, bij 1-1? Die gaat erin. Ze heeft zich ontwikkeld van bescheiden meisje uit Limburg tot de leider van het Nederlands elftal. Aymar kon beter hockeyen, en zo zijn er misschien nog wel een paar. Maar voor mij telt wat je hebt gewonnen en wat je hebt betekend voor het team en de sport.”

Natasja: ,,Aymar was een echte solist. Op de eerste plaats met haar acties op het veld, maar ook in haar team moet ze zich vaak een solist hebben gevoeld. Ze was drie klassen beter dan veel van haar medespeelsters. Dat moet frustrerend zijn geweest voor haar.”

Rik: ,,Volgens mij vond ze het juist heerlijk. Alle ogen op haar. Zij was dé ster. Ik vraag me zelfs af of de rest de diva een beetje pruimde.”

Natasja: ,,Met Aymar is het een beetje als met Messi. De beste ooit zonder de belangrijkste hoofdprijs gewonnen te hebben. Messi zonder wereldtitel, Aymar zonder olympisch goud. Ja, Aymar won twee wereldtitels (in 2002 en 2010) maar dat weegt in het hockey natuurlijk niet op tegen de olympische titel.”

Rik: ,,Als het er echt om gaat, moet jij als de grote ster de rest van het team bij de hand nemen. Dat deed Paumen zó vaak. Aymar toch veel minder. Het gaat te ver haar een mooiweerhockeyster te noemen, maar als er stront aan de knikker was, had je toch veel minder aan haar.”

Natasja: ,,Aymar is een levende legende in Argentinië. Ze had ook geweldige bijnamen: La Maradona del hockey en La Maga: de magische. Wist je dat ze bij haar afscheid in 2014 – na 376 interlands – een standbeeld cadeau heeft gekregen? Een in brons gegoten Aymar in hockeypose. Een standbeeld van een hockeyster; daar kunnen we ons in Nederland weinig bij voorstellen, toch?’

Rik: ,,Oké, punt voor jou. Aymar staat in haar geboorteplaats Rosario qua populariteit op gelijke hoogte met haar stadsgenoot, Messi. Ik geloof niet dat Paumen moeite heeft om in Den Bosch over straat te gaan. Ze heeft nooit de ambitie gehad om het gezicht van de sport te worden. Toch is ook zij een voorbeeld. Ik bedoel: 195 doelpunten in 235 interlands. De beste strafcorner van de wereld. En een wil om te winnen zo ongekend groot.”