Paumen neemt afscheid: Wilde niet meer iedere dag bezig zijn om mezelf verbeteren

Door Natasja Weber Nee, Maartje Paumen zegt het niet gek te vinden dat ze opeens topsporter af is. ,,Ik ben natuurlijk al weken bezig met mijn afscheid. Het proces is geleidelijk verlopen. De afgelopen maanden kwam ik tot het besef dat zelf hockeyen mooi geweest is. Ik merkte dat ik niet meer iedere dag bezig wilde zijn om mezelf te verbeteren. Het is gewoon klaar. Tijd voor nieuwe uitdagingen.”

Als assistent van hoofdcoach Ageeth Boomgaardt gaat Paumen aan de slag bij de dames van MOP in Vught. ,,Daar heb ik ontzettend veel zin in. MOP beschikt over een groep jonge enthousiaste meiden. Ik wil graag mijn kennis en ervaring met hen delen. En het is helemaal mooi om dit samen met Ageeth te mogen doen. We kennen elkaar goed en hebben dezelfde kijk op hockey.”

Royal Antwerp

Na zestien jaar tophockey in de hoofdklasse bij Oranje Zwart in Eindhoven (2001-2004) en HC Den Bosch (2004-2017) bouwde Paumen afgelopen jaar af bij Royal Antwerp in België. ,,Ik heb een hartstikke mooi en leerzaam seizoen gehad. In het begin was alles totaal anders. Je kent de speelsters niet, de speelwijze. In de eerste seizoenshelft heeft me dat veel energie gekost en was ik hockeyend wat minder. Na de winterstop kwam ik beter in mijn spel. Het was heel erg balen dat we vorige week naast de landstitel grepen. Dan was mijn afscheid nog mooier geweest.”