Pelicans in play-offs NBA op gelijke hoogte met Suns

Quartararo zegeviert in MotoGP in Portimão, Bautista de snelste in Assen

De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP gewonnen. De regerend wereldkampioen was op het circuit van Portimão een klasse apart op zijn Yamaha. Hij startte als vijfde, maar nam al snel de leiding en stond deze niet meer af. Het was zijn eerste zege in dit seizoen.

24 april