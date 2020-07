Peperdure papieren, plakken en spiekbriefjes: dit zijn de duurste sportsouvenirs ooit

Door Martijn van Laar

Olympisch manifest - 8 miljoen euro

De duurste sportrelikwie ooit verkocht is het originele veertien pagina’s tellende olympisch manifest uit 1892, geschreven door Pierre de Coubertin. Dat gebeurde nog niet zo lang geleden, afgelopen december in New York. Waar het beroemde veilinghuis Sotheby’s vooraf uitging van een bedrag rond de 1 miljoen euro, leidde een felle strijd tussen drie anonieme bieders er uiteindelijk toe dat het manifest voor ruim 8 miljoen euro werd geveild. In het document zette De Coubertin zijn visie uiteen voor het opzetten van de Olympische Spelen als internationaal sportevenement. Twee jaar na publicatie richtte de Fransman het IOC op en in 1896 vonden de eerste moderne Spelen plaats in Athene. Wie het manifest in het echt wil zien, moet een tripje naar Lausanne boeken. De peperdure papieren hebben daar een plekje gekregen in het olympisch museum. De Russische zakenman Alisjer Oesmanov, tevens voorzitter van de internationale schermbond, bleek de anonieme koper te zijn en besloot in februari het stuk te schenken aan het IOC.

Volledig scherm © EPA

Shirt Babe Ruth - 4,9 miljoen euro

Bijna iedereen heeft wel eens van Babe Ruth gehoord. Hij wordt door velen beschouwd als de beste honkballer aller tijden, die vooral in de jaren 20 van de vorige eeuw zijn hoogtijdagen beleefde als slagman van de New York Yankees. Niet zo gek ook dat veel verzamelaars tegenwoordig bereid zijn een godsvermogen uit te geven aan tal van spullen waarmee de Bambino destijds in aanraking kwam, van kleding en getekende profcontracten tot knuppels en ballen. De markt ervoor is enorm en de bedragen lopen vaak in de miljoenen. Jarenlang was een shirt van hem uit 1920, toen hij net begon bij de Yankees (hoofdfoto), het duurste sportsouvenir ooit. In 2012 werd het verkocht voor bijna 4 miljoen euro. Vorig jaar werd dat record gebroken door een ander shirt, dat hij rond 1930 droeg. Een anonieme koper had er tijdens een veiling in het stadion van de Yankees, waar meer dan 400 items van Ruth werden aangeboden, maar liefst 4,9 miljoen euro voor over.

Volledig scherm © AP

Honkbalkaartje Honus Wagner - 3,2 miljoen euro

Honkbal is sowieso een sport waar verzamelaars gek op zijn. Niet in de laatste plaats ook vanwege de vele plaatjes van (oud-)spelers die in omloop zijn. Maar wie denkt dat Ruth hier ook het record van in handen heeft, heeft het mis. Die eer valt te beurt aan iemand wiens kaart eigenlijk beroemder is geworden dan de man zelf. Ja, Honus Wagner wordt alom beschouwd als een van de beste korte stops ooit, maakte aan het begin van de 20ste eeuw furore bij de Pittsburgh Pirates, maar we kennen hem toch vooral van een zeldzaam honkbalplaatje uit de periode 1909-1911 met zijn afbeelding erop, de heilige graal voor verzamelaars van sportplaatjes. In 2016 werd het fraaiste exemplaar verkocht voor 3,2 miljoen euro. Waarom is-ie zo waardevol? Omdat er maar zo’n 75 van bestaan. Wagner riep de productie ervan al snel een halt toe, toen hij erachter kwam dat de ontwerper en distributeur het tabaksbedrijf American Tobacco Company was. Hij wilde niet dat kinderen sigaretten zouden kopen om aan zijn kaartje te komen.

Volledig scherm © AP

Nog een bizar voorbeeld hoe de gekte wat betreft honkbalsouvenirs geen grenzen kent: in 2002 werd een stukje gebruikt kauwgom van tophonkballer Luis Gonzalez verkocht voor zo’n 9000 euro. Geen grap. Een halfjaar eerder had de erkende kauwgomkauwer de Arizona Diamondbacks met de winnende slag in de beslissende zevende wedstrijd hoogstpersoonlijk de World Series-titel bezorgd. Gonzalez werd in één klap een held voor de eeuwigheid in Arizona en omstreken. Tijdens een oefenpotje in voorbereiding op het nieuwe seizoen zag een fan hem een stukje kauwgum uitspugen, pakte het van de grond, bewaarde het in een zakje en veilde het voor een mooi prijsje. Bah.

Olympische gouden medaille Jesse Owens - 1,3 miljoen euro

Zo’n naam die we nooit zullen vergeten. De zwarte sprinter Jesse Owens won tijdens de Spelen van 1936 in Berlijn maar liefst vier gouden medailles, op de 100 meter, 200 meter, 4x100 meter estafette en het verspringen. Een legende was geboren, mede omdat Adolf Hitler de Spelen wilde gebruiken om de superioriteit van de Arische mens te onderstrepen. De medailles worden gezien als het waardevolste eremetaal ooit behaald door een sporter. Eén van de vier plakken die dat nationaal-socialistische ‘feestje’ verpestten, schonk Owens na de Spelen aan zijn vriend en acteur Bill ‘Bojangles’ Robinson. Robinsons weduwe verkocht de medaille in 2013 voor zo’n 1,3 miljoen euro en gaf een deel van de opbrengst aan de Jesse Owens Foundation. Een ander exemplaar dat Owens had geschonken aan vriend en gewichtheffer John Terpak Sr., die eveneens meedeed aan de Spelen in 1936, werd eind vorig jaar verkocht. Die plak leverde wel veel minder op: zo’n 5 ton. Waar de andere twee medailles zijn gebleven, is nog altijd onduidelijk.

Volledig scherm © AP

Sheffield FC boek met voetbalregels - 1,1 miljoen euro

Voetbal kan er ook wat van als het om dure sportartikelen gaat. Het record werd in 2011 gevestigd, toen het oudste boek met voetbalregels werd geveild in Londen voor een bedrag van zo’n 1,1 miljoen euro. In 1857 werd Sheffield FC opgericht, door de FIFA erkend als oudste club ter wereld. Een jaar later publiceerde de ploeg een handgeschreven boek met regels. Daarin staan veel regels die nog steeds toegepast worden, zoals de hoekschop en de indirecte vrije trap. Sheffield FC, dat tegenwoordig uitkomt op het achtste niveau in Engeland, wilde het boek destijds verkopen om meer inkomsten te krijgen.

Dat had de Duitse doelman Jens Lehmann niet voor ogen toen hij eind 2006 een spiekbriefje veilde voor een bizar hoog bedrag van een miljoen euro. Het geld doneerde hij vervolgens aan een goed doel. Tijdens het WK dat jaar in eigen land zorgde Lehmann met dank aan zijn briefje ervoor dat Duitsland naar de halve finale ging. Op het papiertje stond keurig genoteerd in welke hoek de Argentijnen zouden schieten tijdens de penaltyreeks.

Pelé

De oudste bestaande versie van de FA Cup was ook een tijdlang het duurste sportattribuut ter wereld. In 2005 werd de beker, die tussen 1896 en 1910 aan de winnaars werd uitgereikt, verkocht voor ruim 6 ton. Het record was tot dan toe voorbehouden aan de Jules Rimet Trophy (de oude WK-beker), die in 1997 zo’n 3 ton opleverde.

Het duurste tijdens een wedstrijd gedragen voetbalshirt staat al een tijdje op naam van Pelé. Het gele truitje dat de Braziliaanse legende in de gewonnen WK-finale van 1970 tegen Italië droeg, leverde aan het begin van de eeuw 250.000 euro op.

Volledig scherm © AP