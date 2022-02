Per Johansson nieuwe bondscoach handbalsters: ‘Ik ben overweldigd, trots en blij’

De 53-jarige Johansson uit Zweden is trainer van de Russische club Rostov-Don, waarvoor Oranje-international Lois Abbingh in het verleden speelde. Abbingh verhuisde in 2020 naar Odense in Denemarken. Rostov-Don heeft dit seizoen in de Champions League de kwartfinales bereikt. Johansson was eerder bondscoach van de nationale vrouwenteams van Zweden, waarmee hij in 2010 tweede werd op het EK, en Montenegro (vijfde op winnend WK Oranje). Als clubcoach werd hij onder meer in 2018 derde in de Champions League met de topclub CSM Bucuresti, waarmee hij dat jaar ook de dubbel veroverde in Roemenië.