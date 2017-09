Persoonlijk record Krumins in Diamond League

De 31-jarige Nijmeegse finishte in 14.51.25. Daarmee scherpte ze haar persoonlijke record met ruim 2 seconden aan.



Krumins eindigde in België als negende. De hoofdprijs van 50.000 dollar plus een diamanten trofee ging naar Hellen Obiri. De Keniaanse wereldkampioene zegevierde in 14.25,88. Haar landgenote Caroline Kipkirui eindigde als tweede in 14.27,55, gevolgd door Senbere Teferi uit Ethiopië (14.32,03).



Krumins eindigde bij de WK vorige maand in Londen op deze afstand op de achtste plaats. Ze kwam in Engeland als vijfde binnen op de 10.000 meter.