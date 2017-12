Phil Taylor (57) naar halve finale, pensioen uitgesteld

Zelfs de man die de laatste drie jaar in de finale van het WK darts stond (en twee keer won), kon de 57-jarige Phil Taylor niet elimineren in diens laatste editie.

Gary Anderson, gekweld door rugpijn, haalde niet zijn gebruikelijke niveau in de kwartfinale; sluwe vos Taylor (57) strafte dat af. Hij liet de Flying Scotsman nog wel terugkomen van 4-1 in sets naar 4-3, maar vond het toen welletjes: 5-3.



Zo maakt The Power nog altijd kans om zijn 17de (!) wereldtitel binnen te slepen in het jaar waarin hij het grote toneel verlaat. Vanavond lijkt de uit de voorronde doorgestoten Jamie Lewis geen onneembare horde voor Taylor richting de WK-finale, zijn 21ste dan.



Uitslagen kwartfinale vanavond (best of 9 set)

Van Gerwen - Van Barneveld 5-4

Taylor - Anderson 5-3