Philadelphia 76ers blijven maar winnen in NBA

WK-KWALIFICATIE Het lichaam van Zwolse Lotte (29) doet op het ijs niet wat ze in haar hoofd kan en dat is verschrik­ke­lijk frustre­rend

26 december Als je lichaam niet doet, wat je zo graag voor je ziet. Het zijn situaties waarmee schaatsster Lotte van Beek al veel vaker mee te maken had. Ook in aanloop naar dit seizoen speelden haar longen haar steeds parten. Toch was er hoop voorafgaand aan het WK-kwalificatietoernooi in Thialf. ,,Natuurlijk, maar de realiteit is dat ik nu gewoon niet snel genoeg ben.”