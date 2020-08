Philadelphia 76ers stuurt coach na zeven jaar weg

homofobe uitspraak Ook FOX-commenta­tor moet vrezen voor baan in Cincinnati na verbale uitglijder

20 augustus Ron Jans is niet de enige die zijn baan in Cincinnati is kwijtgeraakt na een verbale uitglijder. FOX-commentator Thom Brennaman, de vaste volger van honkbalclub Cincinnati Reds, moet het ergste vrezen nu hij is geschorst vanwege een homofobe uitspraak.