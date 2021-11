Philadelphia 76ers wint NBA-topper van Chicago Bulls

Herlings na zege in Italië nog steviger leider WK-klassement

Motorcrosser Jeffrey Herlings is de afsluitende serie van vijf grands prix op Italiaanse bodem in de MXGP begonnen met een dubbele overwinning. De 27-jarige Brabander schreef in de Grand Prix van Trentino beide manches op zijn naam. Herlings verstevigde daardoor zijn leidende positie in het WK-klassement.

24 oktober