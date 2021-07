Phoenix Suns delen eerste tikje uit in finale NBA

Ook na NK-titel is het voor BMX’ster Ruby Huisman soms nog moeilijk om over Papendal te lopen: ‘Overal zie je die olympische ringen’

4 juli Ruby Huisman liep in mei kwalificatie voor de Olympische Spelen mis en dat is nog steeds een zware last voor de 22-jarige Hierdense BMX’ster om te dragen. Alles op Papendal, waar ze dagelijks traint, herinnert aan Tokio. Zondag werd ze Nederlands kampioen, toch een prijs waar ze trots op is.