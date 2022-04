Piepjonge ploeg Oranje-hockeysters pakt bonuspunt na slijtageslag in Indiase bloedhitte

SamenvattingIn tegenstelling tot een dag eerder wonnen de onervaren hockeysters van Oranje onder leiding van gelegenheidsbondscoach Joost Bitterling vandaag wél van India. In de verzengende hitte in Bhubaneswar grepen zij na shootouts het bonuspunt: 1-1.

Het kwik steeg dik boven de dertig graden uit. Temperaturen waaraan Nederland niet veel tijd had om te wennen. Daardoor werden er halverwege elk kwart extra drinkpauzes ingelast en duurde de onderbreking tussen de kwarten geen twee maar vier minuten.

Of het aan de temperatuur lag of niet: na een halve minuut kreeg India al een strafcorner. Rajwinder Kaur tipte de bal achter doelvrouw Julia Remmerswaal: 1-0. Nederland kon meteen in de achtervolging. Het werd een slijtageslag, vooral vanwege de hitte want Oranje domineerde zonder veel kansen te krijgen. Strafcorners kregen de piepjonge hockeysters wel (acht in totaal). Keepster Savita Punia stond vaak in de weg, met goed voetenwerk keerde ze meerdere Hollandse schoten.

Shootouts

De tijd tikte weg en Nederland begon in het vierde kwart een slotoffensief. Dat leidde uiteindelijk tot de gelijkmaker van aanvoerster Jansen, die de bal in de bovenhoek sleepte: 1-1. Oranje drukte door, maar scoorde niet meer. Shootouts moesten uitmaken wie het bonuspunt zou grijpen - een gelijkspel bestaat niet in de Pro League. Jansen, Kyra Fortuin en Marente Barentsen benutten hun poging, alleen Fiona Morgenstern miste. India miste drie van de vier pogingen, waardoor Oranje het bonuspunt greep en koploper bleef in de Pro League.

Volledig scherm Yibbi Jansen maakte de gelijkmaker. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Onervaren team

Nederland trad in India aan met veel jonge en onervaren speelsters, omdat veel internationals de trip oversloegen omdat ze volgende week met hun clubs Amsterdam en Den Bosch in actie komen in de Euro Hockey League. Ook interim-bondscoach Jamilon Mülders was er niet bij in India, wegens privéomstandigheden. Hij werd vervangen door assistent-trainer Joost Bitterling en Daan Sabel, normaal gesproken betrokken bij Jong Oranje.

Nederland komt pas eind mei weer in actie in de Pro League. Argentinië is dan twee keer de tegenstander.

Volledig scherm Bondscoach Jamilon Mülders was er niet bij. © Pro Shots / Bart Scheulderman