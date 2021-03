Pieter Braun staakt zevenkamp: ‘Ik ga risico's nemen’

Ruiters hebben begrip voor afgelas­ting Indoor Brabant: ‘Het is een heel eng virus’

2 maart De Nederlandse spring- en dressuurtop had maanden toegeleefd naar The Dutch Masters - Indoor Brabant in Den Bosch. Eindelijk zou er van 12 tot 14 maart weer een grote wedstrijd plaatsvinden. Maar door de uitbraak van het zeer besmettelijke rhinopneumonie-virus in diverse Europese landen gaat er net als vorig jaar een dikke streep door het paardensportevenement.