Pijnlijke aftocht titelverdediger McIlroy in Florida

Waterpo­lole­gen­de en voormalig Oran­je-bondscoach Trumbic (85) overleden

11:44 De Kroatische oud-waterpoloër Ivo Trumbic, die jarenlang in Nederland werkte en bondscoach van Oranje was, is op 85-jarige leeftijd overleden. Trumbic behoorde in de jaren 60 tot de beste en meest succesvolle waterpoloërs ter wereld. Als bondscoach leidde hij de Nederlandse mannen op de Olympische Spelen van 1976 in Montréal naar een bronzen medaille.