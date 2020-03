Pinturault jaagt op erfenis van Hirscher

Het trio strijdt in de slotfase van het skiseizoen om de erfenis van de gestopte Marcel Hirscher, de Oostenrijker die de afgelopen acht jaar de algemene wereldbeker won. In dat klassement tellen alle disciplines mee: afdaling, super-G, slalom, reuzenslalom en combinatie. Het seizoen eindigt half maart in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo.



Pinturault gleed vandaag als snelste naar beneden van de piste in Hinterstoden. Hij klokte over twee manches 2.41,96. De Kroaat Filip Zubcic werd tweede op 0,45 seconden. Kristoffersen eindigde als derde op 0,72.