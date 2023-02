Podcast De Pacer | Een voorbereiding zonder tegenslagen bestaat niet

Mehdi Kordi, schatbe­waar­der van het Nederland­se baanwiel­ren­nen: ‘We moeten King of the Hill blijven’

De EK baanwielrennen, dat vandaag begint in het Zwitserse Grenchen, is de eerste grote klus voor Mehdi Kordi, de nieuwe sprintcoach van Harrie Lavreysen en co. De 38-jarige Brit moet Nederland in de wereldtop houden, zeker volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs.