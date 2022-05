Podcast de Pacer | Topvorm & pieken op het juiste moment

Dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is, zien we aan de Wilco Kelderman van De Pacer: Eric - 6 kilo lichter en aan de strepsils - worstelt zich door de aflevering heen. Bovendien speelt de Feyenoord-koorts bij beide heren op. Nu Tirana gloort is het plots een stuk makkelijker om niet aan de marathon te denken.

Oh ja: bij Pim is de kop eraf. Bij de Verkerkloop in Zwijndrecht was van topvorm nog geen sprake, maar werd er toch een wisselbokaal in de wacht gesleept.