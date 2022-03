Podcast | ‘Een marathonvoorbereiding in vijf maanden: gekkenwerk of niet?’

Beiden waren in hun jeugd sprinters, maar liepen de laatste jaren niet. Maar die marathon moest en zou van zijn bucketlist, vond Elgin. Hij haalde zijn vriend over tijdens een avond vol bier en bruine rum en daarna begon het trainen.

Over anderhalve week staan de Rotterdammers aan de start van de marathon in hun eigen stad. Ze vertellen in deze aflevering over alles waar ze als beginnend langeafstandslopers letterlijk tegenaan liepen: blaren, likdoorns, een hongerklop, mislukte pogingen te stoppen met roken. Enkel-, scheen- en knieklachten, de kramp bij de lange duurloop, het katerloopje en de twijfels. Makkelijk was het allesbehalve, maar de twee bleken doorzetters en gaven niet op. Inmiddels komt de marathon zelfs in dromen voorbij. Het wordt hoog tijd voor het startschot.