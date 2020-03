Podcast | Klaar met de wind, de regen en alle corona-narigheid

VIDEO Brooklyn verslaat Boston na achter­stand van 21 punten

11:02 Met Caris LeVert als topschutter heeft Brooklyn Nets in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een verrassende overwinning behaald bij Boston Celtics. LeVert kwam tot een persoonlijk record van 51 punten, waarvan 37 vielen in het vierde kwart en de extra tijd. Die was nodig nadat de Nets een achterstand van 21 punten hadden weggepoetst.