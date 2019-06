Podiumplaats voor sterke Van der Mark in Jerez

De 26-jarige Rotterdammer reed sterk. Hij startte vanaf de zesde plaats en lag al snel vierde. Hij duelleerde enkele ronden met zijn teamgenoot bij Yamaha, Alex Lowes. Eenmaal van de Brit verlost, passeerde hij later regerend kampioen Jonathan Rea om daarna de tweede plek stevig in bezit te nemen.

,,Ik ben onwijs tevreden met deze tweede plaats. Starten vanaf de zesde plaats is niet ideaal en ik moest de eerste ronden even in mijn ritme komen. Ik wist wel dat het met de snelheid goed zat. Als ik nog een paar puntjes kan verbeteren, zit er in de race van zondag zeker weer een podiumplek in'', zei Van der Mark na de race op Eurosport. Eerder dit seizoen eindigde hij al eens als tweede in Assen.