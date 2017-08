Poll: McGregor of Mayweather?

Marit Bouwmeester zonder te varen wereldkampioen

17:00 Zeilster Marit Bouwmeester heeft haar derde wereldtitel in de Laser Radial binnengehaald. De 29-jarige Friezin kon dat echter niet in stijl doen, want de twee afsluitende races werden vandaag geschrapt vanwege gebrek aan wind op het IJsselmeer.