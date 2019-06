Poll: wat ga jij vanavond kijken? Oranje of F1?

Lieke Wevers turnt weer met plezier, en goed ook

8 juni Turnster Lieke Wevers (27) kan terugkijken op een geslaagde rentree. De tweelingzus van olympische kampioene Sanne Wevers was lange tijd uit beeld door een burn-out. De Flanders International Team Challenge in Gent was haar eerste wedstrijd sinds 2017. Met 52.198 punten zette ze een meer dan behoorlijke meerkampscore neer.