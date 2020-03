Polling moet improviseren in Italië: ‘Je kan moeilijk met je ouders gaan judoën’

Sport en Corona-virus Sport, hoe belangrijk ook, is nu even bijzaak, vinden de regionale topspor­ters

11:22 De één zit in Zuid Afrika waar ze eigenlijk de zwaarste mountainbiketocht van de wereld zou rijden, de ander kan trainen op de privébaan bij zijn ouders in Dedemsvaart. De olympiërs uit dit verspreidingsgebied ondervinden flinke hinder van het Corona-virus in hun voorbereidingen op Tokio, maar zijn de eersten om het te relativeren. ‘Het zou wel heel egoïstisch zijn als we nu zouden klagen.”