Polling pakt vierde Europese titel in Tel Aviv

Polling was van 2013 tot en met 2015 drie keer op rij de beste op de Europese kampioenschappen. Ze raakte haar titel in 2016 kwijt. Vorig jaar ontbrak Polling op de EK vanwege een slepende elleboogblessure. De Europese titel ging toen in Warschau verrassend naar Sanne van Dijke.

De titelverdedigster stuitte in Tel Aviv in haar tweede partij op Polling, die was begonnen met een zege met ippon op Jovana Pekovic uit Montenegro. Van Dijke lag al snel in een houdgreep bij Polling, waar ze niet meer uit wist te komen. Polling had in de halve finales extra werk nodig om de Britse Gemma Howell te verslaan. Howell wist het 4 minuten vol te houden, maar in de golden score sloeg Polling al snel toe met een ippon. De finale tegen Conway, de nummer drie van de Olympische Spelen van Rio 2016, verliep volgens hetzelfde scenario. In de extra tijd wist Polling de beslissing te forceren. Uitbundig vierde ze haar vierde Europese titel.