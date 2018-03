Polman mist handbaltweeluik tegen Hongarije

Thomas Krol derde op 1.500 meter in we­reld­be­ker­klas­se­ment

18 maart Thomas Krol is derde geëindigd in het wereldbekerklassement op de 1.500 meter. De schaatser uit Deventer eindigde tijdens de wereldbekerfinale in Minsk als vierde achter de Noor Pedersen, Rus Joeskov en Noor Johansson in een tijd van 1.46,38 minuten. Krol schoof daarmee door naar de bronzen plek in het algemeen klassement. Dat werd gewonnen door Joeskov, Pedersen werd tweede.