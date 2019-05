Portland en Nuggets na twee duels in Balans

Farah ontbreekt verrassend op deelnemers­lijst WK marathon

1 mei Het Britse hardloopfenomeen Mo Farah zal bij de WK atletiek in Doha (27 september - 6 oktober) niet in actie komen op de marathon. De naam van de 36-jarige atleet ontbreekt verrassend op de Britse deelnemerslijst. Callum Hawkins en Dewi Griffiths zullen namens de Britse atletiekselectie uitkomen op de marathon. Een verklaring voor de absentie van Farah in de klassieker over 42,195 kilometer is nog niet verstrekt.