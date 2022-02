Premier League Darts begint weer: op wie moet je vanavond letten?

De titelfavorieten

Peter Wright is de wereldkampioen. De excentrieke Schot loopt al een tijdje mee in de dartswereld, maar excelleert de laatste jaren in het bijzonder. Van de zeven laatste grote finales die hij speelde wist Wright er liefst zes te winnen, waaronder dus de afgelopen WK-finale. Een Premier League-zege zou een unicum zijn voor Wright, die wel voor de negende keer op rij meedoet.



Met zijn kleurrijke kapsels en outfits is Snakebite altijd duidelijk aanwezig. Een Premier League-overwinning, waar hij in 2017 al eens héél dicht bij in de buurt was toen hij uiteindelijk alsnog verloor van Michael van Gerwen, staat bij de nummer twee van de wereld hoog op het verlanglijstje. Lukt het hem dit jaar?

Volledig scherm Peter Wright werd afgelopen januari voor de tweede keer wereldkampioen. © AFP

Gerwyn Price is de huidige nummer één van de wereldranglijst. De Welshman voert de lijst nu een jaar aan en gaat op voor zijn vierde Premier League-deelname. The Iceman, zoals de bijnaam van Price luidt, presteert vooral heel constant: het afgelopen jaar was er maar één van de veertien grote toernooien die Price speelde waarop hij de kwartfinale niet wist te halen. Met dergelijke statistieken behoort hij als vanzelfsprekend tot de favorieten, maar hij is geen veelwinnaar: slechts twee toernooien wist Price het afgelopen jaar op zijn naam te schrijven.

De outsiders

Michael van Gerwen verkeert in een dipje na zijn uitschakeling in de kwartfinale van de Masters, maar vlak de ‘groene sloopkogel’ uit Vlijmen nooit uit. De winnaar van vijf van de laatste tien Premier Leagues probeert dit jaar het record van Phil Taylor te evenaren. De legendarische Engelsman won de competitie zes keer. Van Gerwen, de huidige nummer drie van de wereld, beleefde zijn laatste grote succes alweer in november 2020, toen hij de Players Championship Finals voor de zesde keer op zijn naam schreef.

De tweede en laatste Welshman die meespeelt om de knikkers is Jonny Clayton. The Ferret is weliswaar ‘maar’ de nummer acht van de wereldranglijst, maar vorig jaar wist hij vriend en vijand te verbazen door zijn eerste Premier League-deelname met de eindzege te bekronen. De huidige titelverdediger liet de hele wereldtop achter zich en beleefde een topseizoen, waarin hij alle vier grote finales waarin hij aantrad won. Een nieuwe stunt valt niet uit te sluiten voor Clayton, die met een vierderondeplaats op het WK en een laagste gemiddelde van ruim 102 per beurt zijn naam definitief gevestigd lijkt te hebben in de dartssport.

De oude garde

Gary Anderson doet voor de elfde keer mee aan de Premier League. Hij won de competitie twee keer eerder (2011 en 2015). In 2019 zegde de Schot nog af voor het toernooi vanwege een slepende blessure, maar na een tijdje uit de roulatie te zijn geweest is de huidige nummer zes van de wereld weer helemaal terug, zo bewees hij afgelopen december nog met een halvefinaleplaats op de WK. Of Anderson die comeback ook kan bekronen met een Premier League-eindoverwinning is hoogst onzeker, maar als de Schot, die erom bekend staat niet bepaald een trainingsbeest te zijn, het op zijn heupen heeft zijn er maar weinig darters die hem kunnen stoppen.

Volledig scherm Gerwyn Price werd ruim een jaar geleden wereldkampioen door in de finale Gary Anderson te verslaan. © AP

James Wade heeft niet voor niets de bijnaam The Machine. Klinisch als hij te werk gaat, kan het zomaar dat zijn tegenstander een hoger gemiddelde gooit maar hij er eenvoudig met de zege vandoor gaat. Met zijn twaalfde Premier League-deelname duldt hij alleen Phil Taylor (dertien deelnames) nog net voor zich. De Engelsman reikte het afgelopen jaar tot de halve finales van het WK. Hij won al elf majors, alleen Michael van Gerwen en Phil Taylor hebben er meer. Voor een Premier League-zege moeten we echter ver terug: alleen in 2009 schreef Wade het prestigieuze toernooi op zijn naam.

Veruit de meeste wedstrijden in de Premier League worden afgewerkt in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland wordt één speelronde gespeeld en op 24 maart is Ahoy het decor voor de enige Premier League-thuiswedstrijd van Van Gerwen dit seizoen.

De dark horses

Van verliezend finalist op het afgelopen WK Michael Smith zou je in eerste instantie mogen verwachten dat hij wat hoger in de pikorde staat dan slechts een ‘dark horse’. Toch is het niet waarschijnlijk dat Bully Boy er met de titel vandoor gaat. Tot zijn eigen frustratie verloor hij al zijn zes major-finales en ook in de Premier League wil het nog niet vlotten: in 2018 was hij de runner-up, maar verder vallen hem slechts twee zevende en één tiende plaats ten deel. Wel kan de Engelsman scoren als geen ander, dus als hij het op zijn heupen heeft kan het zomaar zijn dat Smith met de Premier League dan toch eindelijk zijn eerste grote titel binnensleept.

Volledig scherm Michael Smith stond een maand geleden in de WK-finale, maar verloor die met 7-5 van Peter Wright. © AFP

De in vergelijking met zijn concurrenten relatief onbekende Joe Cullen is de laatste deelnemer in het ijzersterke Premier League-veld dit jaar. Ondanks zijn elfde plaats op de wereldranglijst is de Engelsman toch toegelaten na het winnen van de Masters afgelopen week. Hij bewees er de wereldtop de baas te kunnen zijn, maar hij heeft wellicht te maken met zenuwen: het wordt voor de Engelsman zijn eerste Premier League-optreden. De Masterstitel is pas het eerste televisietoernooi dat Cullen wist te winnen. De kans op een eindzege is dan ook gering voor The Rockstar, maar onderschat hem niet: iemand die met 10-1 en een gemiddelde van 106,30 van Gary Anderson wint, kan nooit van tevoren worden afgeschreven.

De relatief verrassende plaatsing van Joe Cullen ging ten koste van een aantal andere kanshebbers voor het felbegeerde achtste toegangsbewijs. Onder anderen Rob Cross (die vorig jaar nog een major won), José de Sousa (de nummer zeven van de wereld) en de Belg Dimitri van den Bergh (vorig jaar tweevoudig major-finalist) zijn de dupe van het gekrompen deelnemersveld (tot en met vorig seizoen bestond de Premier League uit tien spelers).

