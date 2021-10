Prikken of stikken: topsporters worden min of meer gedwongen tot vaccineren

Topsportmoeder Moeder Diana uit Apeldoorn is na zware blessure van haar volleybal­len­de zoon nog steeds angstig: ‘Kom niet te dicht op het net’

2 oktober Het is even wenen, nu haar zoon Maikel het huis heeft verlaten. Diana van Zeist moet dertien uur reizen om Maikel bij Chênois Genève VB te zien volleyballen. Waar de Apeldoornse in de Nederlandse sporthallen op de tribunes vaak het voortouw nam voelt ze zich in Zwitserland nog een vreemde eend in de bijt. ,,Maar ook daar genieten we er enorm van om Maikel te zien spelen.’’