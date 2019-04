Primeur voor Milwaukee Bucks in NBA: de beste in Eastern Conference

Handbal­sters in EK-kwalifica­tie tegen Spanje en Oostenrijk

4 april De Nederlandse handbalsters treffen in de EK-kwalificatie Spanje, Oostenrijk en een land dat zich nog door de eerste kwalificatiefase moet worstelen. Dat is het resultaat van de loting die donderdag in Kopenhagen plaatsvond. Het EK wordt in 2020 afgewerkt in Denemarken en Noorwegen.