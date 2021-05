Quartararo draagt zege in Mugello op aan overleden Dupasquier: ‘Bij iedere bocht 9 dacht ik aan hem’

Bagnaia (Ducati) nam bij de start de leiding over van de van poleposition gestarte Quartararo, maar de 24-jarige Italiaan ging kort daarna in de fout. Hij was niet de enige die onderuit ging op Mugello. Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez belandde ook in de grindbak, net als Alex Rins die in de slotfase van de race een podiumplaats uit handen gaf. De meest opvallende crash gebeurde al vlak voor de start. Enea Bastianini botste achterop de motor van Johann Zarco, die op het rechte stuk even hard remde om zijn remmen op te warmen.



Quartararo droeg zijn zege op aan Jason Dupasquier, de Zwitserse coureur uit de Moto3 die zondag overleed aan de gevolgen van zijn valpartij in de kwalificatie van zaterdag. De Fransman stopte in de uitloopronde even op de plek waar Dupasquier onderuit was gegaan en door twee andere motoren was aangereden. De geëmotioneerde Quartararo stak beide armen de lucht in een keek naar de hemel.