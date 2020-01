Quarterback Manning beëindigt rijke NFL-carrière

Zijn club New York Giants luidde hem vandaag al met mooie woorden uit. Hij speelde 16 jaar in de NFL en won in 2008 en 2012 met de Giants de Super Bowl, de titel in de Amerikaanse profcompetitie.

,,Eli Manning heeft zestien jaar lang laten zien dat hij een gigant is, zowel op als buiten het veld voor New York Giants”, zei clubpresident John Mara. ,,Hij vertegenwoordigde ons met waardigheid en betrouwbaarheid. We kijken er naar uit om hem in de nabije toekomst in onze ereraad op te nemen.”