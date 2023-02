Quarterback Tom Brady (45) kondigt opnieuw pensioen aan: ‘Ik stop, nu voorgoed’

,,Goedemorgen allemaal, ik zal snel tot mijn punt komen. Ik stop. Voorgoed’’, zo start Brady zijn videoboodschap op sociale media. De succesvolste quarterback in de National Football League (NFL) zet daarmee een punt achter een imposante carrière. Hij hielp New England Patriots zes keer aan de winst van de Super Bowl. In 2021 leidde hij ook Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap. Een record. Quarterbacks Joe Montana en Terry Bradshaw volgen op gepaste afstand met vier Super Bowl-zeges.

,,Ik weet dat het de vorige keer nogal een groot ding was, dus toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik: ik druk gewoon op record en laat het jullie eerst weten’’, aldus Brady. ,,Ik zal niet langdradig zijn. Je krijgt maar één superemotioneel pensioenessay en ik heb het mijne vorig jaar al gebruikt. Ik wil jullie heel erg bedanken. Mijn familie, mijn vrienden, teamgenoten, mijn concurrenten. Bedankt voor het feit dat ik mijn absolute droom heb kunnen leven. Ik zou het weer precies zo gedaan hebben.’’

Volledig scherm Tom Brady. © AP

Brady zei vorig jaar februari ook dat hij zou stoppen om zich te focussen op zijn familie en zijn gezondheid, maar daar kwam hij een maand later op terug. De quarterback had het gevoel dat hij nog niet klaar was om het spelletje vanaf de tribunes te moeten bekijken. Dit seizoen haalde hij met Tampa Bay Buccaneers de play-offs, maar in de eerste wedstrijd werd direct verloren van Dallas Cowboys.

Brady, die afgelopen herfst scheidde van supermodel Gisele Bündchen, heeft in de NFL de meeste yards ooit gegooid (89.214) en ook het recordaantal touchdowns staat op zijn naam (649). Niet alleen heeft hij de Super Bowl zeven keer gewonnen, hij is ook vijf keer benoemd tot MVP in de Super Bowl.

Het is ook al bekend wat Brady na zijn carrière gaat doen. Hij wordt tv-analyticus voor FOX Sports. Hij ontvangt daarvoor in tien jaar tijd een bedrag van 375 miljoen dollar.