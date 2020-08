Rahm verslaat Johnson met ‘belachelijke’ putt

videoJon Rahm heeft dankzij een fenomenale slotronde het BMW Championship gewonnen. De Spanjaard begon als nummer 6 van het klassement aan zijn laatste ronde over de banen van Olympia Fields, in de buurt van Chicago. Dankzij zes birdies nestelde de Spanjaard zich naast Dustin Johnson aan kop van de ranglijst en in de play-off toverde Rahm er een wonderbaarlijke putt uit.

Johnson, de aanvoerder van de wereldranglijst, had een play-off afgedwongen door op de laatste hole een fraaie birdie te maken. Op de extra hole, de 18de, was het echter weer de beurt aan Rahm om zijn klasse te laten zien. De 25-jarige Spanjaard sloeg de bal vanaf zo’n 18 meter met een bekeken curve in het putje.

Johnson kreeg nog de kans om ook een birdie te maken, maar de Amerikaanse miste net. ,,Ik sloeg een ongelooflijke putt waardoor ik de play-off haalde, maar daarin overtrof Jon me met een belachelijk goede putt”, aldus de Amerikaan, die een week eerder met The Northern Trust de eerste van drie toernooien om de lucratieve FedEx Cup won. Hij nam daarmee ook de eerste plaats op de wereldranglijst over van Rahm.

Volledig scherm Jon Rahm. © AFP

,,Ik had nooit gedacht dat ik hier zou gaan winnen”, zei Rahm, die in juli na winst van het Memorial Tournament de nummer 1 van de wereld werd. ,,Het laatste uur van het toernooi was een achtbaan, maar ik heb zoveel plezier gehad.” De Spanjaard verdiende bijna 1,5 miljoen euro met zijn overwinning.

Tiger Woods kwam niet verder dan de 51e plaats. De Amerikaan wist zich zodoende niet te plaatsen voor het Tour Championship van deze week in Atlanta, de seizoensfinale van de PGA Tour voor de dertig beste golfers. Zij strijden daar om de hoofdprijs van ruim 12,5 miljoen.

