Rake klappen na uitschakeling op WK, basketbalbond onderzoekt vechtende speelsters Mali

HANDBAL Speelster van de wedstrijd Daphne Luchies kan nederlaag Kwiek niet voorkomen; Voorwaarts pakt vol zelfver­trou­wen wel twee punten

In de eredivisie liepen de handbalsters van Kwiek tegen een sterker V&L aan. De Raaltenaren maakten geen moment aanspraak op de zege en verloren het duel in Geleen met 35-27. Pleister op de wonde: de beste speelster van de wedstrijd kwam wel uit het team van het trainersduo Arjan Averink en Olga Assink. Daphne Luchies mocht daarvoor de prijs in ontvangst nemen. Een niveau lager, in de eerste divisie, pakte Voorwaarts wel de volle buit.

25 september