Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Ferry Weertman geëerd door zwembond

Kromowidjojo en Heemskerk veroverden als onderdeel van de succesvolle ‘Golden Girls’ olympisch goud op de 4x100 meter vrije slag bij de Spelen van 2008 in Beijing. ‘Kromo’ pakte vier jaar later in Londen goud op de 50 en 100 vrij. Haar partner Weertman werd bij Rio 2016 olympisch kampioen op de 10 kilometer in het open water. Als titelverdediger kwam hij vorig jaar in Tokio niet verder dan de zevende plek. Heemskerk en Kromowidjojo haalden in het zwembad finaleplaatsen, maar geen medailles.