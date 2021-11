Rapen gaar in NBA: LeBron James slaat tegenstander neer

videoLeBron James is voor de tweede keer in zijn lange carrière van het veld gestuurd in de NBA. De 36-jarige Amerikaan van Los Angeles Lakers sloeg tijdens de wedstrijd tegen Detroit Pistons al dan niet expres in het gezicht van Isaiah Stewart, die daar een bloedende wond boven zijn oog door opliep.

Het incident gebeurde in het derde kwart, bij een stand van 78-66 in het voordeel van de Pistons. James en Stewart probeerden beiden een zo goed mogelijke plek rond het bord te bemachtigen bij een vrije worp voor de Lakers. Toen de bal in de basket belandde, zwaaide James wild met zijn arm opzij. Hij raakte daarbij Stewart in het gezicht. De 20-jarige forward van Detroit Pistons reageerde woedend. Hij probeerde meerdere keren om James aan te vallen. Spelers en stafleden van Detroit Pistons en de scheidsrechters wisten dat met grote moeite te voorkomen.

Volledig scherm LeBron James moet het veld verlaten. © AFP

Stewart werd vanwege zijn agressieve gedrag van het veld gestuurd. De scheidsrechters besloten ook James, die zich wel rustig hield, weg te sturen. Het officiële oordeel is dat James zich schuldig maakte aan ,,onnodig en buitensporig contact boven de schouder”. Vier jaar geleden werd de superster in dienst van Cleveland Cavaliers voor het eerst in zijn carrière naar de kleedkamer gestuurd. Zonder James wisten de Lakers het duel in Detroit nog naar zich toe te trekken: 121-116.

Anthony Davis (30 punten) en Russell Westbrook (26) namen de ploeg uit LA na het wegsturen van James (10 punten) bij de hand. ,,Stewart probeerde bij die vrije worp de fysieke strijd aan te gaan met LeBron en LeBron deed hetzelfde”, zei Davis. ,,Iedereen in de NBA weet dat LeBron James geen gemene speler is. Hij zei na dat moment ook direct dat het niet de bedoeling was. Maar wat Stewart deed... ik heb nog nooit een speler zoiets zien doen. Je hebt een snee boven je oog, per ongeluk, dan ga je niet keer op keer proberen iemand aan te vallen.”

